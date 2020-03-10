بايدن وساندرز يواجهان الاختبار الثاني في سباق الانتخابات الأمريكية

تقدم جون بايدن النائب السابق للرئيس الأمريكي في انتخابات الرئاسة الأمريكية التمهيدية بالحزب الديمقراطي في استطلاعات الرأي، وذلك في الوقت الذي انطلق فيه التصويت في الولايات الست اليوم الثلاثاء للمرشحين اللذين بقيا في السباق الداخلي للحزب.

ويوجد 352 مندوبا بالولايات الست التي تجري فيها انتخابات تمهيدية داخل الحزب الديمقراطي وهي إيداهو وميتشجان وميسيسبي وميسوري ونورث داكوتا وواشنطن، مما يشكل ما يصل إلى 10% من إجمالي المندوبين للفوز بترشيح الحزب هذا العام.

وأصبح يتعين الفوز في ولاية ميتشجان بالنسبة للسيناتور اليساري بيرني ساندرز، الذي تراجع إلى المركز الثاني بعد إحصاء عدد المندوبين في انتخابات الثلاثاء الكبير الأسبوع الماضي.

ومع ذلك فإن نتائج الاستطلاعات في ولاية ميتشجان حيث يوجد 125 مندوبا تشير إلى أن ساندرز يأتي في المرتبة التالية بعد بايدن، ويواصل نائب الرئيس السابق بناء قوة دفع في طريق عودته إلى الصدارة مع تماسك تيار المعتدلين وتيار الوسط حول حملته الانتخابية.

وضخت كلتا الحملتين الانتخابيتين موارد مالية في هذه الولاية الشمالية بما في ذلك الدعاية عن طريق الإعلانات التليفزيونية.

وبعد أكثر من عام من اشتراك الكثيرين في سباق الانتخابات الداخلية للحزب الديمقراطي، حيث تم في وقت ما وجود أكثر من 20 مرشحا، اقتصر السباق على مرشحين اثنين، ومن المقرر إجراء المناظرة التالية بين المرشحين الديمقراطيين في 15 مارس، ومن المرجح أن تكون أكثر تركيزا على الموضوعات المهمة.

وستتم المراقبة بشكل وثيق ما إذا كان إقبال الناخبين سيتأثر سلبا بانتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة في ولاية واشنطن التي كانت بؤرة الفيروس في الولايات المتحدة، وفي الولاية التي تستخدم فقط الاقتراع عبر البريد العادي طلب مسؤولو الصحة الناخبين بعدم لعق المغلفات التي تتضمن أوراق الاقتراع، التي أرسلوها بالفعل عبر البريد.

ويتم إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة 8 مساءً بتوقيت شرق أمريكا (0000 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء) وفي ولاية واشنطن وأجزاء من ولاية ايداهو يغلق التصويت في الساعة 11 مساءً بتوقيت شرق أمريكا.