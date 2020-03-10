رئيس جامعة أسيوط يفتتح أول وحدة فى صعيد مصر لقياس ارتفاع ضغط الشريان الرئوى

قال طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، إنه تم وضع خطة احترازية لتكثيف العمل ورفع حالة الطوارئ بعدد من الأقسام الطبية وذلك كإجراء احتياطى فى ظل ما يشهده العالم والمنطقة من تزايد فى أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وأكد الجمال أن ما يوليه حالياً من اهتمام خاص لقسم أمراض الصدر ومتابعة متواصلة لسير العمل به والاطمئنان على توافر ما يلزم من معدات طبية ودوائية بما يضمن تقديم الخدمة الطبية به على النحو المطلوب فى ظل ما يستقبله من أعداد كبيرة من مرضى الربو والحساسية والفشل التنفسى.

جاء ذلك خلال افتتاح رئيس جامعة أسيوط "لأول وحدة فى صعيد مصر متخصصة فى ارتفاع ضغط الشريان الرئوى – القسطرة القياسية للجانب الأيمن للقلب" بقسم الأمراض الصدرية بالمستشفى الجامعى الرئيسى، بحضور مها كامل غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وسعد زكى مدير المستشفى الرئيسى، وأمانى عمر ومها الخولى وكيلتى كلية الطب وجمال ربيع رئيس القسم ولفيف من القيادات بالمستشفى وأعضاء هيئة التدريس بقسم أمراض الصدر.

وأشاد رئيس الجامعة بما تضمه الوحدة من كوادر بشرية متميزة على مستوى عالمى وإمكانيات طبية متقدمة، ما أهلها على مدار عقود ماضية ولا تزال من تقديم خدمة طبية وعلاجية وفقاً لأحدث النظم الصحية وذلك لملايين المرضى من شتى محافظات الصعيد، فى إطار حرص إدارة الجامعة على تطوير إمكانياتها العلمية والطبية والبحثية.

وفى سياق متصل كشف الدكتور طارق الجمال، عن وضعه خطة لإعادة هيكلة المستشفى الرئيسى وذلك عقب نقل عدد من الأقسام والوحدات الطبية إلى مستشفى الإصابات المقرر تشغيلها فى النصف الثانى من هذا العام، منوهاً إلى أنه من المقرر أن يشهد قسم الأمراض الصدرية مزيد من التوسعات خلال الفترة المقبلة وذلك نظرا لأهمية هذا التخصص وحساسيته وكثافة المرضى المترددين عليه.

ومن جانبها أكدت الدكتورة مها غانم، أهمية الوحدة والنقلة النوعية التى ستحدثها لقسم الأمراض الصدرية، معربة عن فخرها واعتزازها بالانتماء لهذا القسم كواحدة من أبنائه، داعياً الأساتذة والقائمين على العمل بالوحدة لمزيد من العمل الدؤوب كما اعتدنا منهم لتقدم الوحدة وتفردها على مستوى محافظات صعيد مصر.

وحول تفاصيل الوحدة أوضح جمال ربيع أنها الأولى من نوعها فى صعيد مصر فى هذا التخصص الدقيق والثالثة على مستوى الجمهورية والمعنية بإجراء فحص دقيق لقياس ارتفاع الضغط الرئوى وبيان أسبابه وإجراء قسطرة متخصصة فى الجانب الأيمن من الصدر، يأتى هذا فى ظل ارتفاع معدلات الوفيات من تأثير ارتفاع ضغط الشريان الرئوى بنسب أكبر من مرضى سرطان الرئة.

وأشار إلى أن تكلفة الوحدة تتجاوز مليون جنيه و250 ألف جنيه، لافتا إلى أنه يقوم على العمل بها كوادر طبية متخصصة ومدربة على أعلى مستوى فى عدد من الجامعات العالمية المتقدمة طبيا، هذا إلى جانب التعاون مع الكوادر الطبية من أساتذة جامعة أسيوط فى تخصصات القلب والأشعة وغيرها.