سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفنلندي الصادرة اليوم الثلاثاء تراجع الناتج الصناعي لفنلندا خلال يناير الماضي للشهر الثاني على التوالي.

وذكر مكتب الإحصاء أن الناتج الصناعي لفنلندا تراجع خلال كانون ثان/يناير الماضي بنسبة 8ر0% مقارنة بالشهر السابق بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، بعد تراجع بنسبة 2ر0% في ديسمبر الماضي.

كما تراجع ناتج قطاع الصناعات التحويلية خلال يناير الماضي بنسبة 5ر0% شهريا.

وكان التراجع الأكبر من نصيب صناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات حيث تراجعت بنسبة 3ر11% في حين زاد قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 1%.

وتراجع الناتج الصناعي بنسبة 8ر1% سنويا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب خلال يناير الماضي، بعد تراجع سنوي بنسبة 3ر0% خلال الشهر السابق.

وأشار تقرير منفصل لمكتب الإحصاء إلى تراجع الطلب على السلع المصنعة خلال يناير الماضي بنسبة 6ر1% سنويا بعد ارتفاعه بنسبة 1ر32% خلال ديسمبر الماضي.