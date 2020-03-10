أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفنلندي الصادرة اليوم الثلاثاء تراجع الناتج الصناعي لفنلندا خلال يناير الماضي للشهر الثاني على التوالي.
وذكر مكتب الإحصاء أن الناتج الصناعي لفنلندا تراجع خلال كانون ثان/يناير الماضي بنسبة 8ر0% مقارنة بالشهر السابق بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، بعد تراجع بنسبة 2ر0% في ديسمبر الماضي.
كما تراجع ناتج قطاع الصناعات التحويلية خلال يناير الماضي بنسبة 5ر0% شهريا.
وكان التراجع الأكبر من نصيب صناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات حيث تراجعت بنسبة 3ر11% في حين زاد قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 1%.
وتراجع الناتج الصناعي بنسبة 8ر1% سنويا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب خلال يناير الماضي، بعد تراجع سنوي بنسبة 3ر0% خلال الشهر السابق.
وأشار تقرير منفصل لمكتب الإحصاء إلى تراجع الطلب على السلع المصنعة خلال يناير الماضي بنسبة 6ر1% سنويا بعد ارتفاعه بنسبة 1ر32% خلال ديسمبر الماضي.