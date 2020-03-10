محافظ الإسكندرية يحيل 3 موظفين بالإدارة الهندسية بحي وسط للنيابة الإدارية

قرر محافظ الإسكندرية محمد الشريف، تحويل ثلاثة من المختصين بالإدارة الهندسية بحي وسط إلى النيابة الإدارية، ووقفهم عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات، وذلك نظرًا لتقاعسهم وتقصيرهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأعمال المخالفة التي تمت بفندق "متروبول" بالمخالفة للقانون.

وأكد المحافظ - في تصريح مساء اليوم - أنه سيتم التحقيق الفوري مع أي موظف مقصر يتسبب في الإضرار بالمال العام أو المنفعة العامة.

وحذر الشريف، من أنه لن يتهاون تجاه أي مقصر أو مخالف وسيتم معاقبته في الحال، مشددًا على رؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة التعامل بكل حزم وقوة مع جميع المخالفين.