على وقع تفشي فيروس "كورونا" المستجد في إيطاليا وارتفاع عدد الوفيات المتسارع، طلبت السلطات الإيطالية من حوالى 60 مليون مواطن البقاء في منازلهم، وذلك مع بدء تطبيق روما اجراءات غير مسبوقة في العالم لوقف انتشار الفيروس.

واليوم، عنونت الصحافة الإيطالية: "الجميع في المنزل" و"كل شيء مغلق" بعد صدور مرسوم وقعه رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي يوسع إلى كل أنحاء البلاد اجراءات الإغلاق الكبرى التي طالت في وقت سابق ربع سكان شمال إيطاليا.

وقال كونتي، في مؤتمر صحفي أمس الإثنين في قصر كيجي (مقر الحكومة): "سأوقّع مرسوماً يمكن تلخيصه بالآتي: سأبقى في منزلي.. لن تعد هناك منطقة حمراء في البلاد.. إيطاليا بأسرها ستصبح منطقة محميّة".

وأضاف كونتي: "لم يعد هناك وقت لإهداره. الأرقام تخبرنا أن هناك ارتفاعاً كبيراً في أعداد المصابين وفي أعداد المتواجدين في المستشفيات في أقسام العناية الفائقة وللأسف في أعداد الوفيات أيضاً. علينا أن نغيّر عاداتنا. عليها أن تتغيّر الآن".

وأوضح رئيس الوزراء الإيطالي أنه لهذا السبب "قررت أن أعتمد فوراً إجراءات أكثر قسوة وأشد فعالية"، مشدداً في الوقت نفسه على أن هذه التدابير لن تشمل "الحد من وسائل النقل المشترك، وذلك لضمان استمرارية" النشاط الاقتصادي في البلاد ولتمكين الأشخاص من الذهاب إلى أعمالهم".

ويطلب المرسوم من جميع الإيطاليين "تجنب التنقل" باستثناء التوجه إلى العمل أو لأسباب متعلقة بالصحة. وتم إغلاق ساحة وكاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان أمام السياح حتى الثالث من أبريل.

ومنذ مساء أمس الإثنين، في روما أو في نابولي شهدت المتاجر تهافتا وخصوصا على السلع الأساسية "مثل أيام الحروب" بحسب أحد البائعين.

وقال أحد البائعين ويدعى ميشال في متجر بروما: "المعكرونة وعلب صلصة البندورة وسمك التونة وورق الحمام في المقدمة ... وطبعا سائل التعقيم".

وعرضت محطة " فرانس 24" لقطات حية لمئات الإيطاليين الذين هرعوا لشراء السلع الغذائية والصحية إثر قرار الحجر الصحى، الذى أعلنته الحكومة الإيطالية.

وبهذه الاجراءات تصبح إيطاليا أول دولة في العالم تعمم الاجراءات المشددة للغاية في محاولة لوقف انتشار الفيروس المعروف علميا باسم "كوفيد 19"، فيما لم تتخذ أي دولة في العالم اجراءات كالتي قررتها إيطاليا على مستوى كل أراضيها.

وتعد إيطاليا ثاني دولة في العالم بعد الصين من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، إذ أعلن رئيس إدارة الحماية المدنية في إيطاليا أنجيلو بوريلي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في إيطاليا إلى 631 حالة.

وقال بوريلي، خلال النشرة اليومية: "عدد الذين تعافوا من الفيروس في إيطاليا بلغ 1.004 شخص"، موضحا أنه شُفي 896 شخص في لومبارديا و 47 في إميليا رومانيا، و31 في فينيتو و 5 في ليجوريا و 3 في فريولي و حالتين في ترينتو، و 3 في توسكانا، و11 في لاتسيو، فضلاً عن حالة في بوليا و حالتين في صقلية.

بدوره، أفاد قصر كيجي الإيطالي، في بيان، بأنه في ضوء الإجراءات الجديدة لمكافحة انتشار فيروس كورونا "يجب تجنب السفر في جميع أنحاء البلاد بغرض السياحة".

وأضاف البيان: "السياح الإيطاليون والأجانب الذين هم بالفعل في إجازة يجب أن يقتصروا السفر على الأماكن الضرورية من أجل العودة إلى أماكن الإقامة الخاصة أو المنزل أو الموطن"، وفقا لما نقلتة وكالة "نوفا" الإيطالية.

منطقة لومبارديا (شمال)، وهي الأكثر تضررا من فيروس كورونا، تدرس فرضية فرض "حظر تجول مطلق" لمدة أسبوعين يشمل إغلاق المكاتب والمحال التجارية، باستثناء تلك التي تبيع السلع الغذائية، فضلا عن تقليص خدمات النقل العام إلى أدنى حد ممكن.

وقال مسؤول الرعاية الاجتماعية في المقاطعة، جوليو جالليرا، في تصريحات لاحدى القنوات الإيطالية: "لقد تقدمنا بالفعل بطلب إغلاق جميع الأنشطة التجارية. ربما حان الوقت لاجراءات أكثر صرامة"، مشيرا إلى أن "الإغلاق الكامل للومبارديا لمدة لا تقل عن 15 يومًا يمكن أن يساعد في الحد من انتشار الفيروس. هذا ما يقوله المتخصصون".

أما أتيليو فونتانا، رئيس مقاطعة لومبارديا، فقد صرح في مقطع فيديو على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، قائلاً: "إننا نعمل حاليًا على تلبية جميع الاحتياجات والمتطلبات، لكن لا يمكننا المقاومة لفترة طويلة بعد". وتابع: "نحتاج إلى أن يكون هناك تحول حقيقي، وأن يوقف الناس انتشار هذه العدوى، ونحتاج إلى أن تبدأ الأرقام في الانكماش، وزيادة الوعي من جانب الجميع".

ووسط أزمة تفشي فيروس" كورونا" في إيطاليا، شهدت العديد من السجون الإيطالية احتجاجات غير واضحة السبب. وذكرت تقارير صحفية إيطالية استنادا إلى إدارة السجون أن 6 سجناء لقوا حتفهم في مدينة مودينا الواقعة شمالي البلاد، بينما أصيب عدد آخر، مضيفة أن أكثر من 50 سجينا حاولوا الفرار.

فيما تحدثت نقابة شرطة السجون عن حدوث عصيان في 27 سجنا في إيطاليا. وربطت تقارير إعلامية بين هذه الاحتجاجات وإجراءات مكافحة فيروس كورونا في شمال إيطاليا، حيث تم تعليق الزيارات للسجون، وربما توفى عدد من السجناء جراء تعاطي جرعة زائدة من الأدوية.

وعرضت وسائل إعلام مقاطع فيديو وصورا لعصيان في أحد السجون بمدينة ميلانو، وأظهرت اللقطات عددا من السجناء يقفون على أحد الأسطح، ويهتفون: "حرية". وفي مدينة فوجيا حاول مساجين الفرار.

كما كان هناك محاولة هروب أيضًا في سجن أوتشاردوني في باليرمو، حيث حاول بعض المعتقلين احتجاجًا على إيقاف الزيارات إلى السجون بسبب حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس كورونا تسلق سياج السجن لمحاولة الهرب. واندلعت أعمال شغب أيضا في سجن سان فيتوري في ميلانو، وفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.