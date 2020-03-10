مصدران: فحوصات للعاملين والنزلاء في الفندق الذي ظهرت فيه 3 حالات كورونا بمصر الجديدة

قال مصدر مسئول بوزارة السياحة إن وزارة الصحة تجري حاليا فحوصات على عدد من العاملين والنزلاء في الفندق الذي شهد ظهور 3 حالات كورونا اليوم، والذي يقع بالقرب من المطار في منطقة مصر الجديدة.

وذكر المصدر أن الصحة تجري عمليات فحص دقيقة للنزلاء، وستظهر نتيجتها خلال ساعات.

ومن جانب آخر قال مسئول الإعلام بمجموعة الفنادق العالمية التي تدير الفندق إن النزلاء مازالوا يتواجدون بالفندق ولم تتم أي إجراءات لإخلاء الفندق، وأن وزارة الصحة لم تطالب بإغلاق الفندق.

وأضاف أن الفندق يخضع لعمليات رقابة دقيقة من وزارة الصحة ويتبع قواعد الصحة والسلامة والاجراءات الوقائية التي أعدتها الصحة على الفنادق مؤخرا لمنع انتشار فيروس كورونا.

وكانت الحالات قد تم اكتشافها بالفندق حيث كان يقيم المهندس الكندي المصاب قبل توجهه إلى مقر عمله بالحقل البترولي شمال غربي مصر، وتم نقلهم جميعا الي مستشفي النجيلة.

وأكد التقرير الصادر عن مديرية الشئون الصحية إصابة 3 رجال (23 و24 و57 عاما) بارتفاع درجات الحرارة، وتم نقلهم لمستشفى النجيلة المركزى بمرسى مطروح.