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رسميا.. اتحاد الإسكواش يقرر إيقاف النشاط المحلي بسبب كورونا

محمد الهادي
نشر فى : الثلاثاء 10 مارس 2020 - 11:28 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 10 مارس 2020 - 11:28 ص

أعلن الاتحاد المصري للإسكواش إيقاف النشاط المحلي ( بطولات - دوري عام ) وعدم إقامة أي فاعليات اعتبارا من بطولتي هليوبوليس و طنطا، لحين صدور قرار آخر.

وأصدر اتحاد الإسكواش بيانًا، جاء نصه كما يلي..

نظرا للظروف الحالية و الخاصة بفيروس كورونا و حرصا من مجلس إدارة الاتحاد المصري للاسكواش على سلامة اللاعبين و اللاعبات و المرافقين لهم ( أولياء الامور - المدربين ) و صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإيقاف أي فاعليات بها تجمعات كبيرة.

فقد قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للاسكواش إيقاف النشاط المحلي ( بطولات - دوري عام ) و عدم إقامة أي فاعليات اعتبارا من بطولتي هليوبوليس و طنطا ولحين صدور قرار آخر من الاتحاد المصري للاسكواش.

حفظ الله مصر وشعبها.


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