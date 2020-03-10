وزيرة الصحة: الإجراءات الاحترازية ضد كورونا مستمرة

قال أسامة هيكل، وزير الاعلام، إنه "ليس في مصلحتنا إخفاء شيء عن أحد فهي أزمة عالمية، ونحن دولة ذات إصابات منخفضة وأي تطور هيحصل في أي وقت الحكومة المصرية ستبادر"، داعيا إلى "عدم الاستسلام للشائعات بالسوشيال ميديا".

وتابع في مؤتمر صحفي منذ قليل بالتعاون مع وزارة الصحة والسياحة نتحرك على الفور للاطمئنان على المواطنين والسائحين.

وردا على الأسئلة التي أثيرت بشأن إصابات بالطاقم الطبي قالت هالة زايد وزيرة الصحة بالمؤتمر: "لدينا تحاليل للأطقم الطبية، ولا توجد أعراض ولا أي حالات إيجابية، ونجحنا في إجلاء المصابين من ووهان وكنا الدولة المصرية الوحيدة".

وردا على سؤال حول اتجاه الحكومة لاتخاذ إجراءات مع إيطاليا قالت زايد إن "إيطاليا كباقي الدول تمر بمرحلة الذروة وبعد فترة سنتحسر مثل الصين، وفي هذا الصدد إجراءات الدولة الاحترازية مستمرة".

وأضافت: "لدينا حالتين اشتباه من إيطاليا ثبت سلبية حالاتهم".

وبشأن الكشف على المدارس والجامعات قالت: "نحن في سيناريو أ، وهو التوعية بتجنب الازدحام وهنا ننسق مع التعليم وكافة أجهزة الدولة"، متابعة: "نتابع وننسق مع منظمة الصحة العالمية لشفافية البيانات".