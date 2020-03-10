جوتيريش يحذر: لا يمكن تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ بالنهج الحالي

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، من أن النهج الحالي الذي تتبعه دول العالم لا يمكن أن يؤدي إلى تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.

وكتب جوتيريش في مقدمة تقرير للأمم المتحدة عن المناخ، نُشِر في نيويورك اليوم الثلاثاء:" نحن بعيدون جدا عن الطريق التي ستؤدي إلى تحقيق هدف الـ5ر1 أو 2 درجة في اتفاقية باريس".

تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية الموقعة في عام 2015 تنص على تخفيض درجة حرارة الأرض بمقدار يتراوح بين 5ر1 إلى 2 درجة مقارنة بما كانت عليه قبل الثورة الصناعية.

وأكد التقرير الأممي الذي يحمل عنوان "حالة المناخ 2019" أن عام 2019 كان ثاني أكثر الأعوام حرارة منذ بدء القياسات، حسبما ذكر بيتري تالاس رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، وهي الهيئة التي تشرف على إصدار هذا التقرير سنويا.

وأضاف التقرير أن الوصول إلى رقم قياسي جديد في ارتفاع درجة حرارة الأرض " هي مجرد مسألة وقت"، مرجحا حدوث ذلك في غضون الأعوام الخمسة المقبلة.

وطالب جوتيريش المجتمع الدولي مجددا ببذل المزيد من الجهود في مكافحة التحول المناخي، وقال إن المكافحة الحالية لانتشار فيروس كورونا المستجد هي أمر مهم للغاية لكن لا ينبغي أن تصرف الاهتمام عن مكافحة التحول المناخي " فيجب مكافحة الاثنين كليهما".

وألمح جوتيريش إلى أن هناك بعض تدابير تقليص انتشار الفيروس التي يمكن أن تساعد المناخ على المدى القصير مثل التخفيض المؤقت للرحلات الجوية والإنتاج الصناعي " لكننا لن نحارب التغير المناخي بالفيروس".