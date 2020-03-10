النمسا تحذر مواطنيها من السفر إلى أي مكان في إيطاليا

حذرت النمسا مواطنيها، اليوم الثلاثاء، من السفر إلى أي مكان في دولة إيطاليا المجاورة، بعد أن فرضت روما إجراءات عزل في أنحاء البلاد، لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الخارجية في فيينا على موقعها الإلكتروني: "يُنصح المسافرون النمساويون بالعودة بشكل عاجل إلى النمسا".

وإلى جانب ذلك، دخلت خطة نمساوية جديدة لإجراء فحوصات طبية على الحدود الإيطالية، حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء.

من ناحية أخرى، أوقفت الخطوط الجوية النمساوية، اليوم الثلاثاء، رحلاتها إلى مدن البندقية وميلانو وبولونيا الواقعة في شمال إيطاليا.