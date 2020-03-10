 النمسا تحذر مواطنيها من السفر إلى أي مكان في إيطاليا - بوابة الشروق
الثلاثاء 10 مارس 2020 1:48 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

النمسا تحذر مواطنيها من السفر إلى أي مكان في إيطاليا

فيينا - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 10 مارس 2020 - 1:22 م | آخر تحديث : الثلاثاء 10 مارس 2020 - 1:22 م

حذرت النمسا مواطنيها، اليوم الثلاثاء، من السفر إلى أي مكان في دولة إيطاليا المجاورة، بعد أن فرضت روما إجراءات عزل في أنحاء البلاد، لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الخارجية في فيينا على موقعها الإلكتروني: "يُنصح المسافرون النمساويون بالعودة بشكل عاجل إلى النمسا".

وإلى جانب ذلك، دخلت خطة نمساوية جديدة لإجراء فحوصات طبية على الحدود الإيطالية، حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء.

من ناحية أخرى، أوقفت الخطوط الجوية النمساوية، اليوم الثلاثاء، رحلاتها إلى مدن البندقية وميلانو وبولونيا الواقعة في شمال إيطاليا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك