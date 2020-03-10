محافظ الإسكندرية يستقبل سفير كندا لدى مصر لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بمكتبه جيس داتون، سفير كندا لدى مصر؛ لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات بين الجانبين على كافة الأصعدة.

ورحب المحافظ بسفير كندا على أرض الإسكندرية، مؤكدًا العمل على تعزيز التعاون بين الجانبين على كافة المستويات، لاسيما في المجال الاقتصادي والاستثماري والتبادل التجاري والمجال السياحي، مؤكدًا استعداد المحافظة لتقديم الدعم الكامل لتعزيز تلك العلاقات.

من جانبه؛ شكر السفير المحافظ علي حفاوة الاستقبال، معربا عن رغبته في زيادة توطيد العلاقات بين الجانبين.

وأضاف أن الإسكندرية من أهم المحافظات ولها طابع خاص، مؤكدًا اهتمامه بدفع وتنمية العلاقات بين مصر وكندا في كافة المجالات، وخاصة في مجال الاستثمار، كما رحب بزيادة التعاون المثمر مع محافظة الإسكندرية على كافة الأصعدة.