الإمارات: تعافي 5 حالات جديدة من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تعافي 5 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة.

وأوضحت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"- أن الحالات شملت ثلاثة أشخاص من الإمارات وشخصا من مصر والمغرب وبذلك يكون عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الدولة 17 حالة.

وأكدت الوزارة أن التعامل مع هذه الحالات حتى شفائها يعكس قوة النظام الصحي في الإمارات، مشيرة إلي أن التعامل مع الحالات المصابة بالفيروس يتم وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها حيث يتم وضعهم تحت الملاحظة والرعاية الطبية التي تتوافق ومعايير منظمة الصحة العالمية للمصابين بأعراض هذا الفيروس ومتابعة حالتهم عن كثب حتى تعافيهم التام من المرض.