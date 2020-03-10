بوتين: من الضروري وجود سلطة رئاسية قوية في روسيا من أجل الاستقرار

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ضرورة وجود سلطة رئاسية قوية في روسيا، مشيرا إلى أن هذا أمر مهم للاستقرار.

وقال بوتين - في كلمة أمام البرلمان الروسي اليوم الثلاثاء - "أنا على قناعة تامة بأن وجود سلطة رئاسية قوية أمر ضروري جداً لروسيا"..مضيفا " أن الوضع الحالي في الاقتصاد وفي مجال الأمن ينبهنا لذلك دائماً، بأن هذا الأمر ضروري للاستقرار".

وتابع الرئيس الروسي :" أن شكل الحكم البرلماني، المستخدم الآن بشكل واسع في العالم، لا يمكن أن يستخدم عندنا في روسيا"، مشيرا إلى أنه في بعض البلدان الأوروبية لا يستطيعون تشكيل حكومة لسنوات.

وأوضح "بالنسبة لروسيا، هذا ببساطة أمر مستحيل وغير مقبول على الإطلاق".

وكان الرئيس الروسي قد اقترح في يناير الماضي إجراء بعض التعديلات على الدستور الروسي، ودعا المواطنين الروس للتصويت على مجموعة التعديلات الدستورية المقترحة،.ومن بينها نقل بعض الصلاحيات للبرلمان، ومنها تعيين رئيس الوزراء.