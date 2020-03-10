وزير الطاقة السعودي: كل منتج للنفط يحتاج للحفاظ على حصته السوقية

شدد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان على أن كل منتج للنفط يحتاج للحفاظ على حصته السوقية وتعزيزها.

وقال وزير الطاقة السعودى - في بيان أوردته قناة (العربية الحدث) اليوم الثلاثاء - "إنه لا مبرر لاجتماع (أوبك +)، الذي قد يظهر بعض الفشل في التعامل مع الأزمة".

وتأتي تصريحات وزير الطاقة السعودى بعد تصريحات للرئيس التنفيذي لشركة (أرامكو) السعودية أمين الناصر، والتي أكد فيها أن الشركة سترفع إمداداتها النفطية التي تشمل النفط لعملاء داخل وخارج المملكة إلى 12,3 مليون برميل يوميا في أبريل المقبل، حيث أن بعد هذه التصريحات قلصت مكاسب النفط من 7% مطلع الجلسة إلى نحو 4%.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت، في وقت سابق اليوم، لتتعافى من أكبر خسارة تسجلها في يوم واحد في نحو 30 عاما، في الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون إلى تحفيز اقتصادي محتمل في ظل حرب أسعار بين روسيا والسعودية وتباطؤ إصابة حالات جديدة بفيروس كورونا في الصين.