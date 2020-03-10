البرلمان الإسباني يغلق أبوابه مع تزايد كبير في حالات الإصابة بكورونا

أعلنت إسبانيا اليوم الثلاثاء، إغلاق برلمانها وحظرت الرحلات الجوية القادمة من إيطاليا ، فيما شهدت البلاد قفزة كبيرة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19).

وقالت وزارة الصحة الإسبانية إنه تم تسجيل زيادة حادة في عدد الإصابات الجديدة ليصبح إجمالي عدد الإصابات 1600 حالة ، بزيادة 400 مصاب عن اليوم السابق، وشهدت البلاد حتى الآن 35 حالة وفاة بسبب الفيروس المميت.

وتعد إسبانيا أحدث دولة أوروبية تحظر جميع الرحلات الجوية المباشرة من إيطاليا ، حتى 25 مارس الجاري، في محاولة من جانبها لوقف انتشار المرض الذي ضرب جميع أنحاء القارة العجوز.