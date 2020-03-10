تونس ترجئ المعرض الدولي للكتاب بسبب فيروس كورونا

أعلنت وزارة الثقافة التونسية، إرجاء معرض تونس للكتاب الدولي الذي يقام سنويا في شهر مارس ويستقطب الآلاف من الزائرين، لدواع صحية تحسبا من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأرجأت الوزارة أيضا أيام قرطاج الشعرية وأسبوع اليوم العالمي للمسرح ومهرجان عزالدين قنون للمسرح، كإجراء للتوقي من مخاطر تسرب عدوى الفيروس.

كما ذكرت أنه من الممكن الإعلان عن إرجاء المزيد من الفاعليات أو إلغائها بحسب المستجدات.

وكانت السلطات التونسية أعلنت أمس الاثنين عن ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 5 أشخاص وأصدرت وزارة الصحة قرارا بإلغاء جميع الرحلات البحرية القادمة من إيطاليا إلى جانب الرحلات الجوية باستثناء عدد محدود من الرحلات القادمة من العاصمة روما.

ويقطن في إيطاليا، التي يفصلها 160 كيلومترا عن أقرب نقطة من التراب التونسي، حوالي 200 ألف مواطن من الجالية التونسية المهاجرة.