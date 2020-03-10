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الهند: ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 53 حالة

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 10 مارس 2020 - 10:25 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 10 مارس 2020 - 10:25 ص

أعلنت الهند ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) في جميع أنحاء البلاد إلى 53 حالة، وذلك بعد تسجيل 6 حالات جديدة في ولاية "كيرالا".

وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية اليوم الثلاثاء، أن الحكومة المركزية كثفت من إجراءاتها وسط ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس، مشيرة إلى أنها قررت عدم السماح لأية سفينة سياحية أجنبية بالرسو في الموانئ الهندية؛ تخوفًا من انتشار الفيروس.

يُذكر أن فيروس كورونا ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.


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