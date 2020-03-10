افتتح عصام الكردى رئيس جامعة الأسكندرية، اليوم الثلاثاء، صالون جامعة الإسكندرية الثقافى، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

ورحب رئيس الجامعة بالمحافظ وجميع المشاركين، وقال إن الجامعة حققت طفرات فى التصنيف العالمي للجامعات، وتم استحداث العديد من البرامج المتطورة التى تتناسب مع المتطلبات الجديدة لسوق العمل، مشيراً إلى افتتاح كلية الحاسبات وعلوم البيانات فى سبتمبر 2019 والتى تعد الكلية رقم 21، بالإضافة إلى الثلاث معاهد الأخرى الموجودة بالجامعة.

كما صدر القرار الوزاري بإنشاء كلية الثروة السمكية والأحياء المائية، وجار اتخاذ الإجراءات لإنشاء كلية الألسن واللغات التطبيقية، وأشار رئيس الجامعة إلى بدء الدراسة ببرنامج مانشيستر الدولى بكلية الطب اعتباراً من سبتمبر 2020، حيث سيحصل الطالب بموجبه على شهادة مزدوجة، من كليتى الطب بجامعة مانشيستر، وجامعة الإسكندرية، وهى أول درجة مزدوجة فى مرحلة البكالوريوس على مستوى الجامعات المصرية.

فيما ألقى اللواء محمد الشريف خلال الصالون الثقافى، ندوة بعنوان "الإسكندرية بين الواقع والمستقبل"، أكد خلالها أنه جار العمل لإحداث نقله حضارية بمحافظة الإسكندرية من خلال تطوير محور المحمودية بامتداد 22.5 كيلومترا، ليكون محور تنموى.

وأشار إلى الانتهاء من مشروع بشاير الخير 3 بتكلفة 3305 مليون جنيه، ويضم 10624 وحدة سكنية، وأعلن أنه سيتم بناء مشروع بشاير الخير 4 فى محافظة البحيرة، وبشاير الخير 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 فى محافظة الإسكندرية للقضاء على العشوائيات.

وأضاف الشريف أن مصر من أكثر الدول تأثرا بتغير المناخ لذلك زادت عملية النحر بالشواطئ، لذلك تبني المحافظة الآن حواجز على طول شاطئ الإسكندرية لمنع عملية النحر، وذلك بتمويل من صندوق حماية الشواطئ بتكلفة مليار و512 مليون جنيه، كما يتم عمل دراسة متكاملة لتطوير منظومة الصرف الصحى.

وأكد أنه تم خلال الثلاثة أشهر الماضية إزالة التعديات على كورنيش البحر، وتجهيز شاطئ ميامى مجانا بالكامل للزوار بطول 230 مترا، وتم تجهيز مكان خاص به لدخول المعاقين، كما صرح بصدور قرار من المحافظة بإعفاء المعاقين من تذاكر المواصلات العامة بالتنسيق مع هيئة النقل العام.

واستعرضت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، الجهود المبذولة من قبل المحافظة فى مواجهة فيروس كورونا المستحدث، حيث تم عقد اجتماع حضره ممثلين من كافة قطاعات المجتمع، بهدف المشاركة المجتمعية فى مواجهة الفيروس، وتم تدشين حملة توعية كبرى تغطى المحافظة من خلال تدريب ما يقرب من 600 فرد داخل ديوان المحافظة للمشاركة فى هذه الحملة وتوعية المجتمع السكندرى بضرورة تقليل التجمعات، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الإحترازية على مستوى المحافظة من تتبع الوافدين من المطارات بالتنسيق مع مديرية الصحة وغيرها.