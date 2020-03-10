الرئيس الموريتاني يتسلم رسالة خطية من نظيره الجزائري

تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الثلاثاء، في القصر الرئاسي في نواكشوط، رسالة خطية من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الموريتاني ووزير الخارجية الجزائري السيد صبري بوقادوم المبعوث الخاص للرئيس الجزائري.

وقال وزير الخارجية الجزائري - في تصريحات للإذاعة الموريتانية - إنه سلم رسالة خطية من الرئيس الجزائري إلى نظيره الموريتاني، مرفقة بالتهاني والشعور بالمحبة والتقدير والاحترام له شخصيا ولكل الشعب الموريتاني الشقيق.

وأشار الوزير الجزائري إلى أن اللقاء تطرق لبحث العلاقات الثنائية في جميع المجالات، مضيفا أن "هناك إرادة لدى البلدين والحكومتين من أجل تكثيف وتوطيد هذه العلاقات".

وكانت الرئاسة الجزائرية قد أفادت، في وقت سابق اليوم، بأن الرئيس الجزائري أوفد الوزير بوقادوم لتسليم رسالة إلى نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.