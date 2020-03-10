تركيا تصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الناشط عثمان كافالا

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(د ب أ)

أصدرت تركيا مذكرة توقيف جديدة بحق الناشط ورجل الأعمال التركي البارز عثمان كافالا، بعد ثلاثة أسابيع من تبرئته، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وتمت تبرئة كافالا الشهر الماضي من جميع التهم المنسوبة إليه في قضية احتجاجات جيزي عام 2013، بما في ذلك محاولة الإطاحة بالحكومة، وأمرت المحكمة بإطلاق سراحه من السجن.

لكن تم إلقاء القبض على كافالا في اليوم نفسه، بعد أن أصدر المدعي العام مذكرة جديدة في تحقيق منفصل ضده، وهذه المرة مرتبطة بمحاولة الانقلاب في تركيا عام 2016.

وصدرت مذكرة توقيف ثانية يوم الاثنين بحق كافالا تتعلق بمحاولة انقلاب 2016، لكن هذه المرة بتهمة "التجسس السياسي والعسكري"، حسب الأناضول.

وذكرت الوكالة ان كافالا ، المحتجز في سجن سيليفري ، تم استجوابه مساء الاثنين عبر رابط فيديو.

وكان "كافالا" قضى نحو عامين ونصف العام بالفعل في السجن مشدد الحراسة.

وانتقد نشطاء حقوق الإنسان وبعض الحكومات الغربية القضايا المرفوعة ضد كافالا ، قائلين إن التهم ذات دوافع سياسية.