ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا بإسبانيا إلى 35 متوفيًا و1648 مصابًا

أعلنت السلطات الاسبانية الثلاثاء ارتفاعا حادا في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19"، حيث لقي 35 شخصا مصرعهم بينما أصيب 1648 آخرون ، حتى الآن.

وبعد يوم واحد من إعلان الحكومة المركزية عن خروج بعض بؤر الانتشار العدوى عن السيطرة وانتهاء مرحلة احتواء الفيروس، قالت صحيفة "إل بايس" الإسبانية عبر موقعها الإلكتروني إن بعض مستشفيات العاصمة مدريد عجّت بالمصابين ونُقل 101 مصاب على الأقل إلى وحدات الرعاية المركزة مقابل نحو 900 مصاب بالأمس وبلغت حالات الوفاة 25 شخصا فقط حتى أمس.

وأعلنت السلطات الاسبانية مجموعة كبيرة من التدابير الجديدة الهادفة لوقف تفشي الفيروس، حيث ستتوقف جميع رحلات الطيرات المباشرة من إيطاليا إلى المطارات الاسبانية حتى 25 مارس الجاري، كما أعلن وزير الصحة سلفادور إيلا إلغاء جميع الفعاليات التي يُتوقع أن يتجاوز حضورها ألف شخص في مدريد ولا ريوخا، بالإضافة إلى مدينتي فيتوريا ولاباستيدا في إقليم الباسك، وهما نقطتا التفشي الأساسيتان في البلاد.

وأعلن البرلمان بغرفتيه وقف جميع أنشطته لمدة أسبوع، وكذا مُنع حضور الجماهير جميع المسابقات الرياضية سواء كانت للمحترفين أو الهواة.

يأتي ذلك بينما يكافح نحو 100 بلد حول العالم لمجابهة واحتواء الفيروس الذي ظهر في الصين نهاية العام الماضي، وانتشر بشكل سريع ليصيب نحو 113 ألف شخص حول العالم حتى اليوم، وقتل نحو 4 آلاف آخرين.