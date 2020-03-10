روسيا: ترامب لن يحضر احتفالات ذكرى يوم النصر في الحرب العالمية الثانية في موسكو

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أعلن الكرملين اليوم الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض تلبية دعوة لحضور الاحتفالات بيوم النصر في موسكو في مايو، في إشارة إلى فعالية بمناسبة مرور 75 عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا.

وعانى الاتحاد السوفييتي جراء سقوط عشرات الملايين من القتلى والجرحى خلال الحرب، وما زال انتصار الحلفاء مصدرا مهما للفخر القومي في روسيا.

ويسعى ترمب لإعادة انتخابه في انتخابات وطنية مقررة في تشرين ثان/نوفمبر المقبل. واتهمت السلطات الأمريكية روسيا بالسعي للتدخل في العملية الانتخابية، وهي مزاعم نفتها روسيا.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية الحكومية "تاس": "لقد تم إبلاغنا عبر القنوات الدبلوماسية أن الرئيس (الأمريكي) لن يأتي".

وأفادت تقارير بأن عددا من رؤساء الدول، ومن بينهم الفرنسي إيمانويل ماكرون والصين شي جين بينج، قبلوا دعوات لحضور احتفالات يوم النصر.