مصدر أمريكي: ترامب رفض المشاركة في الاحتفال بعيد النصر الروسي مايو المُقبل

صرح مصدر رفيع بالإدارة الأميركية، اليوم الثلاثاء، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوته لزيارة روسيا في الـ9 من مايو المُقبل للمشاركة في الاحتفال بعيد النصر الروسي.

وذكر الممثل في الإدارة الأميركية -في تصريحاته الخاصة لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- "أن الرئيس ترامب رفض دعوة توجهت له لحضور الاحتفال بعيد النصر الروسي".

ولم يعلق المصدر على سؤال (سبوتنيك) حول من سيمثل الولايات المتحدة وما إذا كان هناك شخص سيمثلها في الاحتفال، في حال وافقت واشنطن على حضور ممثل من جانبها.

كان المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسي "الكرملين" ديمتري بيسكوف أعلن، في وقت سابق، أنه تم إطلاع روسيا على عدم مشاركة ترامب في الاحتفال بالذكرى الـ 75 للنصر في الحرب العالمية الثانية.. مُضيفًا أن حضور الرئيس الأمريكي ما زال غير مؤكد.

وتقام في العاصمة الروسية موسكو كل عام بتاريخ 9 مايو فعاليات احتفالية تتضمن عرضا عسكريا بمناسبة الانتصار في الحرب العالمية الثانية على النازية، ويتم دعوة رؤساء الدول الأجنبية للمشاركة.