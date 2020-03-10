محمد حسين

تعرض رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك، لمحاولة اغتيال بتفجير سيارته، صباح اليوم الإثنين، وذلك أثناء مرور موكبه بأحد الشوارع الرئيسية بالخرطوم.

وأكد التلفزيون السوداني أن حمدوك كان متوجهًا من منزله لمقر الحكومة، وأنه تم نقله لمكان آمن بعد محاولة الاغتيال الفاشلة.

وكانت زوجة رئيس الوزراء منى عبد الله، أعلنت عن تعرض سيارة زوجها للتفجير، مؤكدةً أن "حمدوك بخير ولم يصب بشيء".

وأضافت: "إذا ذهب حمدوك سيأتي ألف حمدوك من بعده"، مشيرة إلى أن العملية يقف ورائها القوى المعادية للثورة السودانية والتي ترفض الانتقال السلمي الديمقراطي في السودان.

وطمأن حمدوك الشعب السوداني عبر "فيسبوك": "اطمئن الشعب السوداني أنني بخير وصحة تامة، ما حدث لن يوقف مسيرة التغيير، ولن يكون إلا دفقة إضافية في موج الثورة العاتي، فهذه الثورة محمية بسلميتها وكان مهرها دماء غالية بذلت من أجل غدٍ أفضل وسلام مستدام".

وقائع وقصص كثيرة ترتبط بها حوادث الاغتيال، فهي ظاهرة ليست جديدة، بل تستخدم للتصفية والتخلص من الخصوم السياسيين منذ قدم التاريخ.

ولكن الطبيعة القبلية للشعب السوداني، جعلته بعيداً عن حدوث ظاهرة الاغتيال بشكل متكرر كما يصف المحللون؛ لذلك نجد أن الوقائع شديدة الندرة، وبدأت في الظهور مع وصول نظام الرئيس السابق عمر البشير.

ومع المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الحكومة عبد الله حمدوك نلقي الضوء على وقائع سابقة مشابهة:

* العدالة والمساواة ..اغتيالات داخلية بين رجال الحركة !

ترتبط أغلب وقائع الاغتيال بحركة العدالة والمساواة المتمردة، فمنذ أزمة درافور مع بدايات 2003، والتي وصلت لنزاع مسلح بين البشير والحركات المتمردة، وواصلت الأزمة تصاعدها إالي أن أصبحت علي طاولة مجلس الأمن الدولي، وأنضم الرئيس السووداني السابق عمر البشير لقائمة المطلوبين أمام المحاكم الدولية لاتهامه بالتورط في جرائم حرب ضد الإنسانية.

جهود متواصلة لوضع حد للنزاع، ولكن العدالة والمساواة رفضت أن تكون جزءً من أي اتفاقات توقع مع عمر البشير، وكان آخرها وثيقة السلام لدرافور التي وقعت بالدوحة في 2011.

ولكن ذلك لم يدم، فانشق أحد قيادات الحركة لينضم لوثيقة الدوحة في أبريل 2013، رد الحركة جاء بعد شهر، من خلال التخلص من القياديين :محمد بشر وأركو تقد بعملية أغتيال تمت علي الحدود السودانية مع تشاد منتصف مايو 2013.

* عائلة المهدي ..موعد دائم مع محاولات اغتيال لأفرادها

كان وصول عمر البشير لرأس السلطة في السودان لمدة ثلاثة عقود، من خلال محطة انقلاب أجراها رئيس الحكومة الصادق المهدي زعيم حزب الأمة في 1989، ليتم اعتقال المهدي داخل سجن كوبر، مع ضغوط علي السلطة الانقلابية الحاكمة في السودان، خفف الخناق علي المهدي، ليتم إطلاق سراحه بعد عامين مع وضع شرط للرقابة الأمنية اللصيقة.

وتحول بعده المهدي للمعارضة الخارجية، مع محاولات متعددة لإصلاح ما بينه وبين البشير في جنيف ثم جيبوتي.

وبعد سقوط نظام البشير في أبريل 2019، خرج المهدي ليكشف عن 3 محاولات تعرض لها وقت حكم البشير.

ورّث المهدي فكرة معارضة نظام البشير لأبنائه، وبرزت نجلته مريم بين أسماء القوي المعارضة، التي قادت حراك الثورة التي أسقطت البشير.

وتعرضت مريم للاعتقال في أحداث الثورة السودانية بعد قيادتها لمظاهرة من دار الأمة إلى البرلمان احتجاجا على قانون الطوارئ.

وبعد الإطاحة بنظام البشير، انضمت مريم المهدي لحركة الحرية والتغيير، ولكن أصابع الأذي لم تتركها، لتعلن مع بداية يناير 2020 عن تعرضها لمحاولة اغتيال، عن طريق سيارة بدون لوحات تعرضت لسيارتها أثناء مرورها بأحد شوارع مدينة أم درمان وفقا لصحيفة سودانية .