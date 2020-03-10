التنمية المحلية: منع استخدام الشيشة بمقاهي عدد من الأحياء إجراء احترازي لمواجهة كورونا

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن منع استخدام الشيشة بواسطة عدد من رؤساء الأحياء بالمحافظات ما هي إلا إجراءات احترازية وتقدير موقف لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أنه ليس هناك قرار رسمي حتى الآن لمنع استخدام الشيشة وإغلاق المقاهي في هذا الشأن.

وأضاف قاسم، في تصريحات لـ"الشروق"، اليوم الثلاثاء، أن تلك الإجراءات الاحترازية لا تتبع قرار رسمي صادر من الوزارة، موضحًا أن جمع الشيشة هي مسألة تقدير موقف من رؤساء الأحياء الذين منعوا استخدامها، كونها بيئة خصبة لنقل العدوى بفيروس كورونا، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح، أن قرار الحكومة بتعليق الفعاليات والأنشطة التي تشهد تجمعات للمواطنين بسبب انتشار فيروس كورونا، يتضمن الأعياد الخاصة بالمحافظات والتجمعات كثيفة السكان مثل الموالد الدينية، مضيفًا أنه جرى منع الانتقال الجماعي للمواطنين بشكل حشود في المواصلات العامة مثل الرحلات كبيرة العدد، والتحرك الجماعي بشكل مكثف للمواطنين، وجاري تطهير محطات القطارات ومترو الأنفاق لمواجهة الفيروس.

وتابع، أنه جاري المتابعة مع المحافظات للالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم الإعلان عنها خاصة تطهير مباني المحافظات والمباني الملحقة والتابعة بالمراكز والمدن ووضع مطهرات في أماكن ظاهرة والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية، علاوة على التنسيق مع الكنائس والأديرة لنشر التعليمات والإرشادات الوزارية المرتبطة بمجابهة فيروس كورونا، ورفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كل الإجراءات اللازمة.