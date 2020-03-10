وزير الداخلية الجزائري يتهم الداعين لتصعيد الحراك بمحاولة هدم البلاد

اتهم وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود في كلمة له اليوم الثلاثاء الداعين لتصعيد الحراك في البلاد بمحاولة هدم الدولة.

وفي خطاب اعتبره مراقبون، ينم عن نظرة جديدة للسلطة الفعلية للبلاد، تجاه الحراك الشعبي الذي باركه الرئيس الجديد، عبد المجيد تبون في عديد خطاباته الأخيرة، قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية"إن هناك بعض العناصر يعملون ويريدون أن يحطموا ما وصل إليه الحراك ويخرجون بالثلاثاء ويوم الجمعة واليوم يتكلمون عن أيام أخرى للاحتجاج"، في اشارة منه للدعوات للاحتجاج يوم السبت أيضا".

وقال: "من يدعون لتمدد أيام الحراك لهم نوايا وهي تهديم البلاد والرجوع إلى السنوات الماضية ويريدون إدخال البلاد في المشاكل"، داعيا " كل المواطنين إلى اليقظة والإلتفاف حول رئيس الجمهورية".

وشهدت الجزائر خلال الأيام الأخيرة موجة اعتقالات، طالت عدد من النشطاء الذين ارتبط اسمهم بالحراك، إلى جانب عدد من التوقيفات التي طالت الصحفيين في ميدان عملهم، وسط المسيرات الشعبية التي تشهدها البلاد أيام الجمعة والثلاثاء، والسبت.