 توقعات بسقوط أمطار على غالبية الأنحاء اعتبارا من الغد - بوابة الشروق
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توقعات بسقوط أمطار على غالبية الأنحاء اعتبارا من الغد

أمطار غزيرة<br/>
أمطار غزيرة
نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 10 مارس 2020 - 5:25 م | آخر تحديث : الثلاثاء 10 مارس 2020 - 5:25 م

قال مركز التنبؤ بفيضان النيل، إن هناك توقعات بسقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على غالبية الأنحاء، خلال الأيام المقبلة.

وأضاف -عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على غرب البلاد، على أن تقل شدتها كلما اتجهنا شرقًا إلى محافظات الوجه البحري والقاهرة.

وأوضحت أنه من المتوقع أيضًا سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية وسيناء وخليج السويس والدلتا ووسط الصعيد، وتمتد إلى كافة الأنحاء، وقد تؤدي إلى سيول على السواحل الشمالية وسيناء وخليج السويس.

وشددت على ضرورة توخي الحذر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار، التي قد تنتج عن هذه الأمطار والتي قد تصل إلى حد السيول.

 

 


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