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ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بأكثر من 350 نقطة، بنسبة 7ر5% إلى 6678 نقطة، وسط تداولات بلغت نحو 650 مليون ريال (الدولار يساوي 75ر3 ريال).

وتشهد الجلسة ارتفاعا جماعيا للأسهم المتداولة يتقدمها "مصرف الراجحي" و"سابك" و"الأهلي التجاري" و"أرامكو السعودية".

وتتداول عدة أسهم على ارتفاع بالنسبة القصوى أو قريبة منها.

وكانت أسعار النفط قد شهدت ارتفاعا اليوم بعد الخسائر المسجلة خلال الأيام الماضية.

وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات أمس على تراجع بنسبة 8ر7% إلى 6316 نقطة، مواصلا هبوطه لرابع جلسة على التوالي، ومسجلا أدنى إغلاق في أكثر من ثلاث سنوات أي منذ نوفمبر 2016.