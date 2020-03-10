الأزهر: تعليق التجمعات ووقف سفر الطلاب الوافدين والمبعوثين بسبب كورونا

قرر الأزهر الشريف، تقييد حركة سفر الطلاب الوافدين الذين يدرسون في جامعة الأزهر والعرض على السلطة المختصة قبل إصدار أي موافقة، ووقف حركة سفر المبعوثين بالقطاع الدعوي، والرجوع إلى سفارة الدولة المعنية قبل السماح بالسفر، وذلك بعد العرض على السلطة المختصة، حسب بيان صحفي صدر اليوم، بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر لمواجهة فيروس «كورونا».

وأصدر القرار الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الثلاثاء، ضمن منشور يحدد الضوابط التنظيمية، لمواجهة ظهور فيروس كورونا بمختلف قطاعات الأزهر، تماشيًا مع التوجهات التي صدرت عن وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية لمواجهة ظهور الفيروس.

كما نص المنشور التي تلقت «الشروق» بيانًا إعلاميًا به على:

- تعليق التجمعات بشتى أشكالها (أنشطة ـ مسابقات ـ رحلات ـ معسكرات ـ .. إلخ)، إلا عند الضرورة القصوى، وبعد العرض على السلطة المختصة.

- تفعيل دور الزائرة الصحية بالمعاهد الأزهرية والاهتمام بالمتابعة المستمرة للطلاب.

- إطلاق حملات توعية واسعة النطاق وتشمل؛ برنامج وقاية يتضمن التوعية، من الأوبئة والاهتمام بالنظافة، نشر وتوزيع بوسترات التوعية الصحية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان المصرية.

- تقييد حركة سفر الطلاب الوافدين

- متابعة رش وتطهير جميع المباني والمقرات والحجرات والتوجيه بمتابعة التهوية والنظافة باستمرار.

- خلال هذه الفترة، يتم

- تجهيز غرف حجر صحي لاستخدامها في حالة الاشتباه في أي حالة إصابة.