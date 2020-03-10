ارتفاع عدد الإصابات بـ«كورونا» في إسرائيل إلى 58 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد إلى 58 حالة "مؤكدة".

وأشارت الوزارة - في بيان أصدرته اليوم ، وأوردته صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية - إلى أنه تم الكشف حديثًا عن إصابة 8 حالات جديدة بفيروس "كورونا" من بينهم: حالة قادمة من أذريبجان، و3 من ألمانيا، وواحدة من النمسا، إلى جانب ثلاث حالات أخرى انتقلت إليها العدوى داخل إسرائيل، ليصل بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى ثمان وخمسين.

وكانت السلطات الاسرائيلية قد قررت - في وقت سابق - فرض الحجر الصحي "الذاتي" على جميع الأشخاص الذين يدخلون أراضيها، بهدف الحد من انتشار فيروس" كورونا".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - في بيان بهذا الصدد - إن كل مَن يأتي إلى إسرائيل من الخارج عليه أن يخضع للحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يوما.

وأضاف أن القرار صعب، لكنه ضروري لحماية الصحة العامة.