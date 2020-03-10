السعودية: إجمالي الحالات المسجلة لفيروس كورونا 20 حالة مؤكدة

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم، الثلاثاء، أن إجمالي عدد الحالات المسجلة بفيروس كورونا في المملكة يبلغ حتى الآن 20 حالة مؤكدة (10 ذكور - 10 إناث) ومتوسط أعمارهم تبلغ 47 عاما (7 حالات منها كانت قادمة من إيران و3 حالات من العراق و3 مرت بإيران والعراق وحالة من الفلبين وهي بوضع صحي حرج وعلى أجهزة التنفس الصناعي، و4 اكتسبوا العدوى من مخالطة حالات إيجابية).

وعقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس (كورونا) اليوم اجتماعها العشرين برئاسة وزيرالصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، إذ اطلعت على جميع التقارير والتطورات حول الفيروس مع التأكيد على استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال المتحدث إن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد حول العالم بلغ 114 ألف حالة تم رصدها في 115 دولة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 64 ألف حالة حتى الآن وبنسبة 56% من مجموع الحالات كما بلغ عدد الوفيات 4000 حالة وبنسبة 3.4% من إجمالي الحالات المسجلة.