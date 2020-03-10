أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،قائمة الفريق استعدادا لمواجهة سموحة المقرر لها السابعة والنصف مساء غد على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة ال18 في مسابقة الدوري الممتاز.

وتشهد القائمة استبعاد الثنائي جونيور أجايي وياسر إبراهيم للإيقاف، بالإضافة إلى محمود متولي ورمضان صبحي للإصابة، وشريف إكرامي وعلي معلول وجيرالدو لأسباب فنية.

كما تشهد القائمة عودة محمود وحيد للتواجد في مركز الظهير الأيمن، وحسام عاشور في وسط الملعب، وعربي بدر بعد تألقه مع منتخب مصر للشباب في كأس العرب للشباب

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة – محمد هاني – أيمن أشرف – محمود وحيد – أحمد فتحي

خط الوسط: أليو ديانج –وليد سليمان – حسين الشحات – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – أحمد الشيخ – حسام عاشور – عربي بدر.

خط الهجوم: مروان محسن – أليو بادجي.