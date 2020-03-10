محافظ الدقهلية يقيل مدير مركز طب الأسرة ويحيل مديري 3 مدارس للتحقيق

شنت أجهزة محافظة الدقهلية وهيئة الرقابة الإدارية، حملة مكبرة ومفاجئة بمدينة محلة دمنة اليوم الثلاثاء، شملت العديد من القطاعات والمدارس والمنشآت الخدمية بمشاركة لجان من مختلف المديريات؛ للاطمئنان على سير العمل بمختلف القطاعات وتقديم الخدمات للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وقرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إقالة مدير مركز طب الأسرة بمحلة دمنة بسبب الإهمال والتقصير وترك الأبواب مفتوحة دون أي حراسة؛ ما يُعرض الأجهزة والأدوات الطبية للسرقة، بالإضافة إلى نقل جميع العاملين بوحدة البلهارسيا إلى مديرية الصحة وإعادة توزيعهم على أماكن أخرى.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بتطوير غرفة العمليات بالدور الثالث لإعادة استغلالها الاستغلال الأمثل لتقديم خدمة طبية للمواطنين.

وتفقد مختار ومرافقوه عددا من المدارس، وقرر إحالة مدير المدرسة الفنية التجارية للتحقيق ومسئولي دفاتر الحضور والانصراف بسبب التقصير والإهمال في نظافة المدرسة، بالإضافة إلى إحالة مدير مدرسة محلة دمنة الثانوية العامة المشتركة للتحقيق بسبب الإهمال والتقصير وسوء حالة النظافة ووجود رواكد بالمدرسة وغياب جميع الطلاب بالمدرسة، كما تمت إحالة مدير مدرسة الشهيد محمد حسن مقرش إلى التحقيق وجميع العاملين بالمدرسة بسبب سوء حالة النظافة وارتفاع حالة الغياب.

وتفقد المحافظ المركز التكنولوجي لمدينة محلة دمنة للاطمئنان على سير العمل به وتقديم الخدمات للمواطنين واستمع إلى آراء المواطنين حول الخدمة المقدمة لهم، ووجه رئيس المدينة بسرعة التخلص من الرواكد الموجودة في المخازن وإعادة بيعها .