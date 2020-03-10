 فيتنام: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 32 حالة - بوابة الشروق
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فيتنام: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 32 حالة

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 10 مارس 2020 - 10:17 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 10 مارس 2020 - 10:17 ص

أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد في البلاد إلى 32 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة إصابة واحدة.

وأوضحت الوزارة - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الثلاثاء - أن الحالة لسيدة فيتنامية تبلغ من العمر 24 عامًا كانت على اتصال وثيق بحالة أخرى مصابة بالفيروس، مشيرة إلى أن 16 حالة مصابة بالفيروس خرجت من المستشفى عقب تعافيها.

يُشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.


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