رئيس البرلمان الإيراني يجري مشاورات مع نظيريه الكويتي والعماني بشأن كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أجرى رئيس مجلس الشورى الإسلامي "البرلمان الإيراني" علي لاريجاني اتصالين هاتفيين منفصلين مع رئيسي مجلس الأمة الكويتي و مجلس الشورى العماني.

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الثلاثاء، فإن لاريجاني استعرض خلال الاتصالين ما قامت به إيران حتى الآن في مواجهة فيروس كورونا.

ونقلت عنه القول إن "توسيع التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات سيساهمان في تطويق انتشار هذا الفيروس".

كما نقلت عن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم القول إن "تأمين التجهيزات اللازمة وتوسيع التعاون مع دول الجوار سيسرع في القضاء على هذا الفيروس".

أكد رئيس البرلمان العماني خالد المعولي خلال الاتصال الهاتفي مع لاريجاني على ضرورة استمرار المشاورات بين مسقط وطهران "بخصوص التطورات الإقليمية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

ووفقا لأحدث البيانات الرسمية الإيرانية فإن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد وصل إلى 237 حالة والإصابات إلى 7161.