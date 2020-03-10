محافظ أسيوط: اتخاذنا جميع الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا

قال عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم اتخاذ إجراءات وقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بناءًا على تعليمات رئيس مجلس الوزراء والكتاب الدوري لوزير التنمية المحلية رقم 58 لسنة 2020، بشأن مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأشار محافظ أسيوط، في تصريحات له اليوم، إلى إنه تم عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع قيادات مديرية الصحة ومكافحة العدوى ورؤساء المراكز والأحياء ورؤساء القطاعات التنفيذية ومديريات الخدمات ومسئولي إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة للتأكيد على اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا.

وأضاف المحافظ أنه تم إلغاء جميع الاحتفالات والتجمعات الكبرى في نطاق المحافظة، والتي يترتب عليها تجمعات اعتبارًا من اليوم، كما تم اتخاذ جميع الإجراءات للتأكد من تطهير مبنى المحافظة والمباني الملحقة والتابعة بالمراكز والمدن ووضع مطهرات في أماكن ظاهرة والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية.

كما تم التأكد من تواجد الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والاستمرار في توزيعها على الجهات التابعة والمدارس والجامعات والاستمرار في انعقاد غرف إدارة الكوارث والأزمات وغرفة عمليات المحافظة، وغرف العمليات الفرعية والتواصل على مدار الساعة، مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية والمحلية ومجلس الوزراء، وإبلاغهما فورًا بأي اشتباه في حالات مصابين جديدة.

ولفت إلى أنه بالنسبة للمساجد الأهلية التي تتبع المحافظة، سيتم البدء في اتخاذ مجموعة من الإجراءات، منها أن يتم تطهير المساجد العادية والصغيرة قبل وبعد صلاة الجمعة وبصفة مستمرة، وكذا تطهير المساجد التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المصليين عقب كل صلاة، وفيما يتعلق بالكنائس والأديرة، تم التنسيق مع مسئولي الكنائس بالمحافظة للتأكد من عمليات التطهير الدوري يوميًا والمرور المستمر على المدارس والمستشفيات للتأكيد على النظافة واتخاذ التدابير الوقائية وتكثيف حملات التوعية بالقرى والنجوع وتكثيف الفعاليات الإعلامية للتوعية بالفيروس والوقاية منه والتنسيق مع إدارة مكافحة الأمراض المعدية والوبائية بمديرية الصحة للوقوف على آخر المستجدات والتعليمات بهذا الشأن ورصد أية حالات اشتباه والإبلاغ الفوري عنها لسرعة التعامل معها.

كان محافظ أسيوط، تفقد مستشفى الصدر ومستشفى الحميات بمدينة أسيوط يرافقه قيادات مديرية الصحة للتأكد من جاهزية أقسام الطوارئ والاستقبال والعزل لاستقبال أي حالات والتعامل الفورى معها، فضلًا عن جاهزية المعامل المركزية بمديرية الصحة ومعامل البيولوجية الجزئية "pcr"، والعنايات المركزة والمتوسطة، مشيرًا إلى أنه يتم تلقى البلاغات من خلال رقم الخط الساخن للمحافظة أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة لمواجهة أي طارئ.

وأطلقت الحكومة الموقع الإلكتروني "https://www.care.gov.eg" لنشر كل المعلومات عن فيروس كورونا وطرق الوقاية منه وجميع الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالفيروس، كما أعلنت وزارة الصحة رقم الخط الساخن 105 للإبلاغ والرد على استفسارات المواطنين.