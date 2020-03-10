تونس تؤكد حرصها على زيادة التعاون العسكري والأمني مع الجزائر

أكد وزير الخارجية التونسي نور الدين الريّ، حرص بلاده على المزيد من تدعيم التنسيق والتعاون العسكري والأمني مع الجزائر لمجابهة التحديات المشتركة وفي مقدمتها خطر الإرهاب والتطرف.

ودعا وزير الخارجية التونسي اليوم الثلاثاء خلال لقائه سفير الجزائر في تونس عزوز باعلال، إلى إثراء أطر التعاون بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والعمل على عقد الدورة 22 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية لإعطاء الدفع المنشود للشراكة بين البلدين في مختلف القطاعات .

وذكرت الخارجية التونسية أن اللقاء الذي جرى في مقر الوزارة بتونس العاصمة، "تطرق إلى العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين وسبل الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة تناغما مع ما يجمع الشعبين الشقيقين من روابط أخوية وتاريخية، وتكريسا للإرادة السياسية المشتركة التي تحدو قيادتي البلدين".

وأضافت أن اللقاء مثل مناسبة للتطرق إلى عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الأزمة الليبية، حيث تم التأكيد على ضرورة إيجاد حل ليبي ليبي يضمن تسوية سياسية دائمة للصراع الدائر في هذا البلد .

من جانبه، أكد سفير الجزائر في تونس على ما توليه بلاده من أهمية للعلاقات المتينة التي تربطها مع تونس والقائمة على الأخوة وحسن الجوار والثقة المتبادلة، منوها بمستوى التعاون الذي يجمع البلدين في مختلف المجالات وتطلع الجزائر إلى الارتقاء بفرص التكامل الاقتصادي مع تونس إلى مستويات أرفع في ضوء الزيارة المرتقبة للرئيس الجزائري إلى تونس .