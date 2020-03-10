محافظ جنوب سيناء: فحص جميع العاملين والزائرين بالمدن السياحية بالمحافظة

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اجتماعا طارئا منذ قليل بمكتبه بالقسم المتقدم بمدينة شرم الشيخ بحضور اللواء محمد خريصة مساعد وزير الداخليه مدير امن جنوب سيناء واللواء نادر عشماوي سكرتير عام المحافظة، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، وجميع قيادات قيادات الاجهزة الامنية بالمحافظة ومدير عام الصحة بالمحافظة ومدير مرفق الاسعاف ومدير غرفة الفنادق وشركات السياحة ومدير مكتب تنشيط السياحة بشرم الشيخ، لمتابعة الاجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتخاذها لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

استعرض الدكتور ايمن رخا مدير عام مديرية الصحة بجنوب سيناء جميع الاجراءات والتعليمات والية تنفيذها علي ارض الواقع واصدر المحافظ بضرورة فحص جميع العاملين بالفنادق والمنشأت السياحية بالمدن السياحية داخل المحافظة بالاضافة لزوار المدينة والمقيمين في الفنادق والمنشأت السياحية علي مختلف انواعها، .

كما قرر محافظ جنوب سيناء اقامة نقطة فحص بمنطقة عيون موسي لفحص جميع الوافدين للمحافظة عن طريق نفق الشهيد احمد حمدي " الطريق البري" قبل دخولهم المحافظة بالاضافة لاجراءات الحجر الصحي والفحص بجميع المنافذ الجوية والبحرية ومنفذ طابا البري بالاضافة للسقالات والمراين المختلفه بالمحافظة

وتضمن الاجتماع استعراض التوجيهات التي أصدرها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات للتأكد من تطهير مبني المحافظة والمباني الملحقة والتابعة بالمراكز والمدن ووضع مطهرات في أماكن ظاهرة والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية.

بالاضافة للتنبيه علي بضرورة التأكد من تواجد الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والاستمرار في توزيعها علي الجهات التابعة و المدراس والجامعات.

مع الاستمرار في فتح غرف العمليات بالمحافظة والتواصل علي مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة وإبلاغها فوراً بأي اشتباه في حالات مصابين جديدة أو أي إجراءات يتم اتخاذها للوقاية.

كما تم استعراض الاجراءات التي تتبعها المحافظة فيما يخص المساجد الأهلية التي تتبع المحافظة واتخاذ مجموعة من الإجراءات منها أن يتم تطهير المساجد العادية والصغيرة قبل وبعد صلاه الجمعة، وكذا تطهير المساجد التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المصليين عقب كل صلاه

وفيما يتعلق بالكنائس والأديرة يتم التنسيق مع مسئولي الكنيسة بالمحافظة للتأكد من التطهير الدوري يوميا لها وكذا المرور المستمر علي المدارس والمستشفيات للتأكيد علي النظافة واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية.

واكد المحافظ علي عقد جتماعات مستمرة مع القيادات التنفيذية والخدمية ومديري المديريات المختلفة بالمحافظة بالمحافظة لمتابعة تطورات الموقف.



