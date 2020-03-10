محافظ المنيا يوجه رؤساء المراكز والقرى بتطوير منظومة النظافة ومتابعة المشروعات

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على ضرورة إزالة كافه المعوقات أمام تطوير منظومة النظافة العامة بالشوارع والأحياء والميادين وتجميل مداخل القرى والمراكز على مستوى المحافظة، ورفع جميع المخلفات الصلبة وتراكمات القامة من نقاط التجميع للمقالب العمومية بالظهير الصحراوي، بهدف الارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي وخلق بيئة صحية نظيفة.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده المحافظ مع عدد من رؤساء المراكز والقرى، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، وذلك للوقوف على أهم التحديات التي تواجههم أثناء تنفيذ مهامهم الوظيفية وبهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

استمع المحافظ، لجميع المشكلات والمعوقات التي تعطل سير العمل للوقوف على الاحتياجات الفعلية، والعمل على إيجاد حلول سريعة لتحقيق الاهداف المطلوبة في كافة القطاعات الخدمية.

وشدد على التواصل الدائم مع المواطنين وفتح نافذة للحوار معهم، مُشددًا على ضرورة السعي من قبل كافة الجهات التنفيذية لخدمة المواطن والوقوف على مشكلاته وتلبية كافة احتياجاته، مؤكدًا على تفعيل منظومة الشكاوى بكل وحدة محلية مع الاهتمام بكل شكوى والرد عليها، و المتابعة الفورية من قبل رئيس المركز أو رئيس القرية أو الحي، و عرض تقارير دورية بالشكاوى المقدمة ونسبة الاستجابة لها، مع وضع آلية للشكاوى المتكررة وحلها بشكل جذري من خلال دراسة أسبابها والعمل على تلافيها.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والقرى والأحياء، بالاهتمام بأعمال إعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق مع إجراء أعمال صيانة دورية لكشافات الإنارة على الطرق العامة والرئيسية.

كما شدد المحافظ على رفع كافة الإشغالات والتعديات على جانبي الطرق وإزالة العشوائيات أسفل الكباري، مع ضرورة الحد من ظاهرة المواقف العشوائية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو المخالفين، وذلك من اجل تحقيق سيولة مرورية أمام المارة من المواطنين والمركبات خاصة في وقت الذروة بالتنسيق مع شرطة المرافق، والمرور.

وأكد المحافظ ضرورة استمرار الوحدات المحلية في تنظيم حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأرض أملاك الدولة بالتعاون مع الجهات المعنية من اجل الحفاظ على رقعة الأراضي داخل زمام المحافظة وحفظ هيبة الدولة، مشددا على تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة للمخالفين وأنه لا أحد فوق القانون والكل سواسية