العناني: السياحة الوافدة لمصر لم تتأثر بسبب كورونا

أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عدم تأثر السياحة الوافدة لمصر من ظهور حالات فيروس كورونا، مشددا على أن السائحين يستمتعوا بمصر واقامتهم فيها، وأن الحالات الوحيدة التى ظهرت كانت في مركب نيلية وحيدة.

واعلن العناني في مؤتمر صحفي منذ قليل بمقر وزارة الدولة لشؤون الاعلام، ارقام السياحة الوافدة لمصر، قائلا: «ليست من عاداتنا اعلان ارقام السياحة الوافدة ولكن ذلك دليل على صدق حديثنا».

ولفت العناني إلى أن هناك 900 ألف زائر من السائحين لغير المصريين في فبراير الماضي، بزيادة 4% عن فبراير قبل الماضي.

وأشار إلى أن أول سبعة أيام من شهر مارس زار 210 آلاف سائح لمصر تقريبا وهو المعدل الطبيعي تقريبا.

وأوضح أن هناك 8700 سائح متواجدين في مراكب الأقصر وأسوان بنسبة إشغال 56%.

وأوضح أن الهرم زاره في يوم واحد 7830 زائر والكرنك 4057 زائر و966 في معبد فيلة وهى تذاكر بيعت.

وأشار إلى أن اليوم تم بيع ٤١٥٠ الف تذكرة بالجيزة حتى الثالثة عصرا و٢٨٠٠ زائر الكرنك و١٦٦٠ زائر لفيلة.

ولفت إلى أن المواقع الأثرية في مصر مفتوحة بشكل يومي، موضحا أن مصر من الدول ذات معدلات الإصابة المنخفضة بفيروس كورونا.