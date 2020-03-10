 بلومبرج: أرامكو ترفع إمداداتها من النفط إلى 12.3 مليون برميل يوميا في أبريل - بوابة الشروق
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بلومبرج: أرامكو ترفع إمداداتها من النفط إلى 12.3 مليون برميل يوميا في أبريل

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:45 م | آخر تحديث : الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:45 م

أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن شركة أرامكو السعودية أفادت بأنها تعتزم زيارة إمدادات النفط التي تقدمها لعملائها إلى مستوى قياسي يبلغ 12.3 مليون برميل في اليوم في أبريل.

ووصفت بلومبرج هذه الزيادة الهائلة في الإنتاج بأنها كفيلة بإغراق السوق، وذلك في إطار تصعيد السعودية لحرب الأسعار مع روسيا.

ولفتت الوكالة إلى أن هذه الزيادة تضع إمدادات أرامكو فوق القدرة المستدامة القصوى للإنتاج، ما يعني أن المملكة ستستخدم مخزوناتها الاستراتيجية.

وكانت أسعار النفط تراجعت أمس بأكثر من 20%، وهو أكبر تراجع يومي منذ حرب الخليج عام 1991.

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