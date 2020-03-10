رايان إير تقلص مزيدا من الرحلات من وإلى إيطاليا

(د ب أ)

أعلنت شركة رايان اير الايرلندية للطيران اليوم الاثنين مزيدا من تقليص عدد رحلاتها من وإلى إيطاليا خلال الفترة المقبلة بسبب الانتشار القوي لفيروس كورونا المستجد(كوفيد - 19).

وأوضحت الشركة أن التقليص القوي لعروض الرحلات يسري اعتبارا من مساء الخميس المقبل (بعد منتصف ليل الأربعاء) وحتى الثامن من نيسان/أبريل المقبل.

وأضافت رايان اير أن هذا الإجراء يسري على رحلات دولية من وإلى برجامو ومالبنسا وفينيسيا وبارما وريميني وتريفيزو، وسيتم اعتبارا من مساء غد الثلاثاء وقف كل الرحلات الداخلية من وإلى برجامو ومالبنسا وبارما وتريفيزو.

وذكرت رايان اير أن هذا الإجراء يأتي استجابة للتدابير الاحترازية التي قررتها الحكومة الإيطالية، ونوهت إلى أنها أخطرت كل الركاب بهذه التغييرات.

ويوجد في إيطاليا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أوروبا حيث قارب عدد حالات الإصابة 10000 شخص وتجاوز عدد حالات الوفيات 460 حالة، وقد وتم إعلان إقليم لومباردي و14 إقليما آخر مناطق مغلقة، إضافة إلى اقامة مباريات لكرة القدم بدون جماهير.



