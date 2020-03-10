 تحرير 40 محضرا تموينيا بدار السلام بالتعاون مع الرقابة الإدارية في سوهاج - بوابة الشروق
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تحرير 40 محضرا تموينيا بدار السلام بالتعاون مع الرقابة الإدارية في سوهاج

محمد عبد المجيد:
نشر فى : الثلاثاء 10 مارس 2020 - 3:41 م | آخر تحديث : الثلاثاء 10 مارس 2020 - 3:41 م

أعلن طارق الفقي محافظ سوهاج، تحرير 40 محضرا تموينيا متنوعا، خلال حملة مكبرة لهيئة الرقابة الإدارية بسوهاج، بالتعاون مع مديرية التموين، وحماية المستهلك، ومباحث التموين، للمرور على المخابز والأسواق ومحطات الوقود بمركز ومدينة دار السلام، للتأكد من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ووصول الدعم إلى مستحقيه.

وأوضح المحافظ أن الحملة حررت 27 محضرا متنوعا ما بين (توقف عن الإنتاج، وخبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة)، وبالتفتيش على الأسواق ومحطات الوقود أسفر عن تحرير 13 محضرا متنوعا، منها "7 محاضر جنح لمحلات تجارية لعدم إعلان عن الأسعار، ومحضر غلق مستودع بوتاجاز".

وكذلك محضر عدم إعلان عن الأسعار لمستودع بوتاجاز، ومحضرين لمحطة وقود لعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى محضرين جنح غلق مراكز تعتبئة وعدم تداول النشاط على الوجه المعتاد.

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