ترامب: لا أعاني من أعراض فيروس كورونا

نفى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب حاجته للخضوع لفحص للكشف عن فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، مؤكدًا أنه «لا يعاني من أي أعراض للفيروس».

وأشار «ترامب» إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل بجد على أكثر من صعيد بخصوص فيروس «كورونا»، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

وأعلن الرئيس الأمريكي عن أنه تم تسجيل 600 إصابة و 26 وفاة بـ«كورونا» الآن، مطالبًا المواطنين بالبقاء هادئين؛ لأن الفيروس سيزول.

وبلغ العدد الإجمالي للوفيات في الصين بسبب «كورونا» المستجد، اليوم الثلاثاء، أكثر من 3136 حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس حول العالم أكثر من 116 ألف إصابة.