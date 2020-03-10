 «روسيا اليوم»: تركيا تبدأ في سحب الأسلحة الثقيلة من نقاط المراقبة في إدلب - بوابة الشروق
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«روسيا اليوم»: تركيا تبدأ في سحب الأسلحة الثقيلة من نقاط المراقبة في إدلب

هدى أمين
نشر فى : الثلاثاء 10 مارس 2020 - 10:44 م | آخر تحديث : الثلاثاء 10 مارس 2020 - 10:44 م

نقلت وكالة «نوفوستي» الروسية عن مصدر عسكري أن تركيا بدأت بسحب الأسلحة الثقيلة من نقاط مراقبتها في محافظة إدلب السورية، وفقًا لما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل، منذ قليل.

وقال المصدر إن «أنقرة بدأت تدريجيا بسحب الأسلحة الثقيلة من نقاط المراقبة في إدلب السورية وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم 5 مارس».

يذكر أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان أجريا يوم 5 مارس الجاري، مباحثات حول التصعيد الأخير في محافظة إدلب السورية.

وأسفرت المباحثات عن الاتفاق على وثيقة مشتركة تنص على التمسك بصيغة أستانا للتسوية السورية، ووقف إطلاق النار في إدلب وتسيير دوريا مشتركة في قسم من طريق M4 الاستراتيجي.


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