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باكستان تعلق رحلاتها الجوية إلى قطر بسبب كورونا

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 10 مارس 2020 - 10:16 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 10 مارس 2020 - 10:16 ص

قررت الخطوط الجوية الدولية الباكستانية تعليق رحلاتها الجوية مؤقتًا من وإلى قطر في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك في أعقاب قرار الدوحة بمنع دخول جنسيات مختلفة من بينها باكستان.

ونقلت صحيفة "دون" الباكستانية اليوم الثلاثاء عن المتحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية عبد الله حفيظ، قوله في بيان صحفي، إن الشركة الجوية الدولية علّقت عمليات الطيران من وإلى قطر حتى 31 مارس الجاري.

وقال إن شركة الخطوط الجوية الباكستانية عرضت رحلات مجانية أو استرداد الأموال المدفوعة لجميع العملاء الذين قاموا بحجز تذاكر من قطر وإليها، مضيفًا أن الشركة تعتذر عن أي إزعاج ناتج عن تعليق الرحلات.

وفي وقت سابق، أعلنت باكستان تعليق رحلاتها الجوية من وإلى إيران في 28 فبراير، أي بعد يومين من تأكيد السلطات الإيرانية لأول حالتين إصابة بفيروس كورونا.


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