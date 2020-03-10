استحوذت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، على المرتبة الأولى ضمن استثمارات صندوق التقاعد النرويجى - أكبر الصناديق السيادية فى العالم - فى 7 شركات عقارية مصرية.

ورفع الصندوق النرويجي، استثماراته في الأسهم المصرية إلى 530.2 مليون دولار بنهاية العام الماضي، توزعت على 41 سهما.

وبلغت القيمة السوقية لاستثماراته في 13 شركة عقارات عربية، 297.7 مليون دولار، وكان لمجموعة طلعت مصطفى القابضة النصيب الأكبر؛ مما وجهه أكبر صندوق سيادي بالعالم للشركات العقارية المصرية.

• 96.5 مليون دولار استثمارات الصندوق النرويجي في 7 شركات عقارية مصرية

ونظرا للنمو الذي يشهده القطاع العقاري في مصر خلال الآونة الأخيرة، عزز الصندوق السيادي النرويجي من استثماراته في شركات العقارات المصرية خلال العام الماضي، حيث بلغ إجمالي استثماراته في 7 شركات عقارية مصرية 96.5 مليون دولار، كان لمجموعة طلعت مصطفى القابضة النصيب الأكبر منها.

وسجلت استثمارات الصندوق في المجموعة 36.3 مليون دولار، باستحواذ نسبته 3.46% من أسهم الشركة، لتكون أكبر شركة عقارات مصرية يستثمر في صندوق التقاعد النرويجي.

وجاءت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير في المرتبة الثانية، حيث بلغت قيمة استثمارات الصندوق في الشركة 21.5 مليون دولار، باستحواذ نسبته 4.97% من أسهم الشركة، تلتها شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التي بلغت قيمة أسهم الصندوق فيها 15.2 مليون دولار، ثم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار 7.3 مليون دولار، ومن بعدها جاءت أوراسكوم للتنمية مصر التي بلغت قيمة أسهم الصندوق فيها 6.6 مليون دولار، بينما كانت شركة المتحدة للإسكان، الأقل نصيبا في استثمارات صندوق التقاعد النرويجي، حيث استثمر الصندوق نحو 1.5 مليون دولار في الشركة، باستحواذ نسبته 2.98% من أسهم الشركة.

• 10 % ارتفاعا في أرباح "طلعت مصطفى القابضة" في 2019

ارتفع صافي أرباح مجموعة طلعت مصطفى القابضة، بعد الضريبة والحقوق غير المسيطرة إلى نحو 1.9 مليار جنيه بنهاية عام 2019، بنمو نسبته 10 % مقارنة بعام 2018، والذي حققت خلال صافي ربح بلغ 1.7 مليار جنيه.

وحققت المجموعة نموا في الإيرادات بنسبة 7%، لتصل إلى 11.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة، مقابل 10.9 مليار جنيه بالفترة المماثلة.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، أظهرت القوائم المالية لمجموعة طلعت مصطفى القابضة ارتفاع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 52% لتصل إلى 471.1 مليون جنيه مقابل 309.8 مليون جنيه بالسنة المقارنة.

وحققت الإيرادات نمو 22% خلال نفس الفترة لتصل إلى 1.1 مليار جنيه مقابل 948.7 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

• 20.4 مليار جنيه مبيعات عقارية لمجموعة طلعت مصطفى في 2019

حققت "طلعت مصطفى" مبيعات عقارية بقيمة 20.4 مليار جنيه خلال العام الماضي.

وقالت المجموعة في بيان للبورصة المصرية، إن ما حققته طلعت مصطفى من مبيعات جاءت بفارق ضئيل عن العام الماضي، بواقع 900 مليون جنيه أو 4% انخفاضا فقط، رغم ما شهدته حركة السوق العقارية من تباطؤ ملحوظ في النصف الثاني من 2019.

وأرجعت المجموعة الانخفاض الطفيف في مبيعاتها عن 2018 إلى ما شهده العام قبل الماضي من استحواذ على 4 مدارس تابعة للمجموعة بالرحاب ومدينتي بقيمة مليار جنيه، مقابل بيع مدرسة واحدة في 2019 بقيمة 300 مليون جنيه، فضلا عن إطلاق البيع في مشروع سيليا العاصمة الإدارية عام 2018، والذي استفاد من الطلب الكبير على مشاريع المجموعة في مناطق جغرافية جديدة.

• الرحاب.. أول مدينة متكاملة يقيمها القطاع الخاص في مصر

وتعد مدينة الرحاب، التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، أول مدينة سكنية متكاملة الخدمات ينشئها القطاع الخاص في مصر، بل والوحيدة من نوعها، حيث تم تطويرها لتستوعب نحو 200 ألف نسمة، على مساحة 10 ملايين متر مربع.

وتضم الرحاب مجموعة متكاملة من الخدمات، كالمراكز التجارية والأسواق، ومراكز طبية، ومدارس دولية نادي رياضي واجتماعي متكامل، بالإضافة إلى شبكة مواصلات خارجية وداخلية خاصة، وبعض الخدمات الأخرى.

• مدينتي أكبر مشروع يقيمه القطاع الخاص بالشرق الأوسط

عام 2006 وضع هشام طلعت مصطفى حجر الأساس لإقامة "مدينتي" أكبر مشروع عمراني متكامل يقيمه القطاع الخاص في مصر والشرق الأوسط، على مساحة 8 آلاف فدان، 33 مليون متر، لتضم 120 ألف وحدة سكنية متنوعة، ومن المتوقع أن يصل عدد سكانها إلى نحو مليون نسمة.

• سيليا.. أكبر مشروات القطاع الخاص في العاصمة الجديدة

واتجهت مجموعة طلعت مصطفى للاستثمار في العاصمة الإدارية، لتقيم أكبر مشروعات القطاع الخاص بها حتى الآن، وهو سيليا، على مساحة 500 فدان، باستثمارات تصل إلى 33 مليار جنيه، وجاء هذا التوجه من المجموعة لتحذب انظار القطاع الخاص المصرى والإقليمى للاستثمار فى العاصمة.

يقع مشروع "سيليا" في موقع استراتيجي في العاصمة الإدارية بين مدينتي والقاهرة الجديدة ومدينة بدر، كما أنه يبعد 60 كم فقط عن العين السخنة.

يضم "سيليا" كل ما يحتاج إليه السكان حيث يوجد مدارس دولية على أعلى مستوى، ونوادي رياضية، ومسرح روماني، ومراكز تجارية وغيرها من المرافق والخدمات التي اعتاد عليها عملاء مشروعات مجموعة طلعت مصطفى القابضة.