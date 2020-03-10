الداودي يناقش آليات تخطيط الطرق والميادين بمدينة قنا

استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مسؤولي شركة جيفيكو ماركينجز لمناقشة آليات تخطيط الطرق والميادين بمدينة قنا، وذلك بحضور كمال شلبي سكرتير عام المحافظة والعميد عمرو شاهين مدير إدارة مرور قنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

أوضح الداودي، أنه تم التنسيق مع مسؤولي الشركة للبدء في عمل الدراسات والمقايسات الخاصة بتخطيط الطرق والميادين، لتحقيق السيولة المرورية والحد من حوادث الطرق وتأمين سلامة المشاة من خلال وضع علامات إرشادية أرضية عاكسة لتوضيح مسارات المشاة وسرعة السيارات في الحارات المختلفة وتقاطعات الطرق كما بحث إمكانية عمل حارة خاصة للدراجات الهوائية للحفاظ على سلامة مستخدميها وتشجيع الشباب على استخدامها.

وأضاف الداودي، أنه بعد الانتهاء من تخطيط شوارع وميادين قنا سيتم تخطيط طرق وميادين مدن المحافظة تباعا بهدف إضفاء المظهر الجمالي والحضاري للشوارع كما حث المواطنين وسائقي السيارات على ضرورة الالتزام بالعلامات الإرشادية التي سيتم تنفيذها لتحقيق حياة آمنة لجميع المواطنين.