 ألمانيا: مجهولان يسطوان على شاحنة نقل أموال ويسرقان صندوق نقدية - بوابة الشروق
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ألمانيا: مجهولان يسطوان على شاحنة نقل أموال ويسرقان صندوق نقدية

الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
(د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 10 مارس 2020 - 7:49 م | آخر تحديث : الثلاثاء 10 مارس 2020 - 7:49 م

تعرضت شاحنة نقل أموال في ألمانيا لعملية سطو من قبل شخصين مسلحين في مدينة كريفيلد غربي البلاد.

وذكرت الشرطة اليوم الثلاثاء أن الشخصين المجهولين تمكنا من الفرار بعد أن سرقا صندوق نقدية، ولم تقع إصابات خلال عملية السطو.

وأضافت الشرطة أن منفذي الجريمة أضرما النار في السيارة التي فروا بعدها على مسافة بضعة شوارع من مكان السرقة، وقد احترقت السيارة بالكامل.

ورجحت الشرطة أنهما واصلا الفرار باستخدام ليموزين سوداء، وقال متحدث باسم الشرطة :" نحن نبحث في الوقت الراهن باستخدام كل القوى المتاحة وباستخدام مروحية أيضا".

وتابع المتحدث أن الجانيين كانا يرتديان قناعا يغطي الرأس والوجه، وكان أحدهما يحمل مسدسا فيما كان الآخر يحمل بندقية، ولم تفصح جهات التحقيق بعد عن مقدار الأموال المنهوبة.

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