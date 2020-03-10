اتحاد الكرة يقرر إقامة المباريات بدون حضور جماهيري

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قررت لجنة المسابقات إقامة مباريات الدوري العام بدون حضور جماهيري، وذلك على خلفية قرار وزارة الشباب والرياضة ورئاسة الوزارء الصادرة مؤخرًا للوقاية من انتشار فيروس كورونا الوبائي.

وأتت تلك الخطوة من اتحاد الكرة حفاظا على سلامة الجماهير في هذه الظروف الخاصة التي تستوجب اتخاذ كافة التدابير في مواجهة خطر انتشار فيروس "كورونا" الذي يعاني منه العالم أجمع.

وأوضحت لجنة المسابقات في بيان مقتضب عبر صفحة اتحاد الكرة الرسمية أن قرار إقامة المباريات بدون حضور جماهيري – حتى إشعار آخر - جاء استجابةً للتعليمات الخاصة بهذا الشأن.

وكانت الشروق قد حصلت على تأكيد من شريف العريان، سكرتير عام اللجنة الأولمبية بأنهم بصدد إصدار بيان رسمي لإيقاف كافة الأنشطة الرياضية من بينها مباريات الدوري العام. - طالع التفاصيل -